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Украинка пыталась вывезти в Венгрию 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов

Украинка пыталась вывезти в Венгрию 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов

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Украинка пыталась вывезти в Венгрию 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

Женщина пересекала границу на автомобиле через пункт пропуска "Тиса".

Пограничники Чопского отряда 26 марта задержали гражданку Украины при пересечении границы в Венгрию, которая хотела вывезти 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

47-летняя украинка ехала в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" легковым автомобилем «Mercedes» украинской регистрации.

"При проверке транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения о возможном наличии в нем товаров и предметов, скрытых от погранично-таможенного контроля", — говорится в сообщении.

Автомобиль вывели из общего потока для углубленного досмотра, в ходе которого обнаружили наличные деньги.

Деньги изъяты установленным порядком сотрудниками таможни.

Напомним, у украинских беженцев за границей возникают проблемы с легализацией: пограничники напомнили о важном нюансе.

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