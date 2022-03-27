Украинка пыталась вывезти в Венгрию 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов

Женщина пересекала границу на автомобиле через пункт пропуска "Тиса".
Пограничники Чопского отряда 26 марта задержали гражданку Украины при пересечении границы в Венгрию, которая хотела вывезти 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
47-летняя украинка ехала в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" легковым автомобилем «Mercedes» украинской регистрации.
"При проверке транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения о возможном наличии в нем товаров и предметов, скрытых от погранично-таможенного контроля", — говорится в сообщении.
Автомобиль вывели из общего потока для углубленного досмотра, в ходе которого обнаружили наличные деньги.
Деньги изъяты установленным порядком сотрудниками таможни.
Напомним, у украинских беженцев за границей возникают проблемы с легализацией: пограничники напомнили о важном нюансе.
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