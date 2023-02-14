Украинка пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков: фото, видео

У подозреваемой уже изъяли автомобиль.
На пропускном пункте "Устилуг" пограничники задержали украинку, пытавшуюся в своем автомобиле вывезти за границу 17 килограммов наркотиков.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Автомобиль женщины проверили пограничники и обнаружили там спрятанными 17 кг наркотиков.
"Наркотики, предварительно мефедрон, были утрамбованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны в днища автомобиля. Всего пограничники вместе с таможенниками и СБУ получили 34 таких пакета", — говорится в сообщении.
Автомобиль украинки изъяли. Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве полиция изъяла кокаин стоимостью около 4 млн гривен. Злоумышленников также задержали.
Также полицейский из Тернополя расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и организовал.
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