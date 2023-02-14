Украинка пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков: фото, видео

У подозреваемой уже изъяли автомобиль.

На пропускном пункте "Устилуг" пограничники задержали украинку, пытавшуюся в своем автомобиле вывезти за границу 17 килограммов наркотиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Автомобиль женщины проверили пограничники и обнаружили там спрятанными 17 кг наркотиков.

"Наркотики, предварительно мефедрон, были утрамбованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны в днища автомобиля. Всего пограничники вместе с таможенниками и СБУ получили 34 таких пакета", — говорится в сообщении.

Автомобиль украинки изъяли. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве полиция изъяла кокаин стоимостью около 4 млн гривен. Злоумышленников также задержали.

Также полицейский из Тернополя расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и организовал.

Читайте также: