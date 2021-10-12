Украинка пыталась вывезти за границу коллекцию старинных монет без документов

Украинка пыталась вывезти за границу коллекцию старинных монет без документов

Изъятую коллекцию передали на экспертизу.

В Одессе пограничники задержали украинку, которая пыталась вывезти за границу три нумизматических альбома. Внутри находилось 417 старинных монеты, изготовленных в 1915-1960 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе таможни Одесской области.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка". Женщина хотела пройти "зеленый коридор" из-за якобы отсутствия товаров, требующих разрешительных документов.

Однако при осмотре чемодана у злоумышленницы нашли сотни монет. Отмечается, что коллекция может иметь культурную ценность. Поэтому ее перемещение через украинскую границу возможно только при наличии специального разрешения. Документ у женщины отсутствовал.

По данному факту таможенники составили протокол, коллекцию монет изъяли и передали на экспертизу.

Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска "Шегини-Медика" у 51-летнего мужчины конфисковали автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 выпуска, который он пытался ввезти на территорию Украины.

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