Украинка рассказала, что стоит знать перед переездом во Францию

Франция / © Pixabay

Реклама

Многие украинцы рассматривают переезд за границу, и Франция часто становится одним из приоритетных направлений. Однако, как поделилась украинка, которая уже адаптировалась к жизни в этой стране, есть ряд важных нюансов, знание которых могло бы существенно облегчить и ускорить процесс обустройства.

Об этом рассказала украинка, которая переехала во Францию и дала несколько советов.

Девушка подчеркивает, что ключевым качеством для мигранта во Франции является стрессоустойчивость. Украинская привычка к быстрому решению вопросов («сделай, реши, договорись сегодня») кардинально отличается от французской системы «рандеву» (запись на встречу).

Реклама

Бюрократический марафон: Все административные и многие другие вопросы решаются по предварительной записи. При этом, чтобы записаться на встречу, часто приходится сначала прийти лично. Есть риск, что запланированный визит могут «забыть», а документы — потеряться, и найтись только через неделю. Главное правило: не рассчитывайте, что все удастся с первого раза.

Финансовое требование: Недвижимость во Франции арендовать без этого не получится. Для заключения договора аренды жилья деньги обязательно должны находиться на банковском счете, а не быть в наличных.

Языковой барьер: Не стоит надеяться на английский. Французский язык — это необходимость, особенно при взаимодействии с административными учреждениями. Большинство сотрудников либо не знают английского, либо не желают на нем общаться. Немного легче может быть только в крупных студенческих городах.

Знание этих особенностей поможет новичкам во Франции сохранить время, деньги и, самое главное, нервную систему во время иммиграционных процессов и адаптации.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции пытались провести «свадьбу» между 22-летним британцеми 9-летним ребенком из Украины.