Украинка решила одну из древнейших математических задач — трисекцию угла

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Значение этого открытия для математики и науки в целом чрезвычайно велико. Решение задачи о делении угла на три равные части открывает новые возможности для развития многих направлений математики и может изменить подход к ряду фундаментальных построений.

Попытки решить эту задачу берут своё начало ещё в V веке до нашей эры, когда над ней работали древнегреческие математики — Гиппий Элидский, Динострат и Папп Александрийский. Они стремились разделить произвольный угол на три равные части, используя только циркуль и линейку. Однако на протяжении столетий эта задача оставалась нерешённой.

В 1837 году учёные Рене Декарт и Пьер Венцель предположили, что без использования специальных инструментов решить эту задачу невозможно. Впоследствии, в XIX веке, математическое сообщество, опираясь на алгебраические методы и теорию Галуа, доказало, что деление угла на три равные части с помощью только циркуля и линейки невозможно. Считалось, что вопрос окончательно закрыт.

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Однако Алла Смолина сумела найти новый, оригинальный подход к решению этой задачи. Её метод позволяет выполнить трисекцию угла, не противореча теории Галуа и не опровергая доказанные ограничения классических методов. Это открытие может стать началом новой эпохи в истории геометрии и вдохновит математиков на дальнейшие исследования.

В настоящее время Алла получает степень доктора философии в Ужгородском национальном университете, на кафедре математического анализа и теории вероятностей. Несмотря на тяжёлые условия войны в Украине, она продолжает работать и заявляет, что и впредь будет поддерживать свою Родину и удивлять мир новыми математическими открытиями.