Украинка с Аляски рассказала, как на краю света требуют закончить войну сегодня

Украинка из Днепра, которая уже восьмой год живет на Аляске, блогер Екатерина Куликовская, рассказывающая о жизни украинцев и диаспоры, поделилась, как на краю света сегодня призывают прекратить войну.

Об этом она сообщила в комментарии для ТСН.ua, что именно, связанное с запланированной встречей президентов США и России, происходило в Анкоридже в течение последних суток.

«Многие были вообще удивлены, что это происходит. Что президент Америки встречается с Путиным, тем более на Аляске, на военной базе. Демократы против того, чтобы иметь что-то с Путиным. Но многие хоть на что-то надеются», — рассказала нам блогерша.

И продолжила: «Вчера, в четверг, более тысячи человек вышли на протесты поддержать украинцев, сегодня по всем городам Аляски сделали протесты, поэтому точно Аляска на стороне Украины».

О настроениях, которые есть среди украинцев на Аляске, она говорит так: «Конечно, мы надеемся, надежда как говорят, умирает последней. Надеемся, что, возможно, договорятся. Хотя Трамп сказал, что он не будет вместо Украины что-то решать, он хочет „только подтолкнуть“ Россию к окончанию войны. Нам остается только надеяться и ждать».

По ее словам, после полномасштабного вторжения России в Украину примерно несколько тысяч украинцев приехали на Аляску.

«Многие уехали в другой штаты уже после года жизни. Украинская диаспора здесь собрала деньги на большой самолет и первые — два года всем украинцами оплачивался прилет сюда», — говорит она.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 августа должен состояться саммит американского лидера Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.