Украинка с Аляски рассказала, как на краю света требуют закончить войну сегодня
Украинцы на Аляске надеются на положительные результаты встречи, хотя понимают, что решение не за Трампом.
Украинка из Днепра, которая уже восьмой год живет на Аляске, блогер Екатерина Куликовская, рассказывающая о жизни украинцев и диаспоры, поделилась, как на краю света сегодня призывают прекратить войну.
Об этом она сообщила в комментарии для ТСН.ua, что именно, связанное с запланированной встречей президентов США и России, происходило в Анкоридже в течение последних суток.
«Многие были вообще удивлены, что это происходит. Что президент Америки встречается с Путиным, тем более на Аляске, на военной базе. Демократы против того, чтобы иметь что-то с Путиным. Но многие хоть на что-то надеются», — рассказала нам блогерша.
И продолжила: «Вчера, в четверг, более тысячи человек вышли на протесты поддержать украинцев, сегодня по всем городам Аляски сделали протесты, поэтому точно Аляска на стороне Украины».
О настроениях, которые есть среди украинцев на Аляске, она говорит так: «Конечно, мы надеемся, надежда как говорят, умирает последней. Надеемся, что, возможно, договорятся. Хотя Трамп сказал, что он не будет вместо Украины что-то решать, он хочет „только подтолкнуть“ Россию к окончанию войны. Нам остается только надеяться и ждать».
По ее словам, после полномасштабного вторжения России в Украину примерно несколько тысяч украинцев приехали на Аляску.
«Многие уехали в другой штаты уже после года жизни. Украинская диаспора здесь собрала деньги на большой самолет и первые — два года всем украинцами оплачивался прилет сюда», — говорит она.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 августа должен состояться саммит американского лидера Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.