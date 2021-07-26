Украинка стала первой женщиной-дирижером на "мужском" оперном фестивале в немецком Байройте

Украинка стала первой женщиной-дирижером на "мужском" оперном фестивале в немецком Байройте

До сих пор здесь оркестрами руководили исключительно мужчины.

Украинский дирижер Оксана Лынев стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром на известном оперном фестивале в немецком Байройте.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

За всю 145-летнюю историю этого музыкального действа такая миссия доставалась исключительно мужчинам. Лынев открыла фестиваль премьерой «Летучего голландца» Вагнера.

Среди зрителей была и канцлер Германии Ангела Меркель вместе с мужем. Украинка рассказывает, чтобы лучше почувствовать произведение, накануне специально побывала в городе Меудон недалеко от Парижа, где композитор работал на «голландцем».

Новости мира: украинская дирижер стала первой женщиной на Байротском фестивале

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