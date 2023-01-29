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Украинка стала жертвой теракта в Израиле: СМИ обнародовали ее имя

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Украинка стала жертвой теракта в Израиле: СМИ обнародовали ее имя

Фото: Associated Press

Гражданка Украины Ирина Корольова стала шестой жертвой теракта в Иерусалиме.

Гражданка Украины Ирина Корольова признана шестой жертвой теракта минувшей ночью в иерусалимском районе Неве-Яаков.

Об этом пишет Time of Israel.

По данным еврейских СМИ, Корольова работала сторожем.

Пока нет никакой информации о ее похоронах.

© timesofisrael.com
Фото: timesofisrael.com

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из погибших в результате теракта в Иерусалиме является украинцем.

«Мы разделяем боль после терактов в Иерусалиме. Среди пострадавших есть украинка», – сообщает он в Twitter.

«Искренние соболезнования семьям погибших. Преступления были цинично совершены в день памяти жертв Холокоста», — отметил глава украинского государства.

«Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине», – добавил он.

В результате стрельбы погибли семь человек.

Ранее были опубликованы имена пяти погибших. Имя одной жертвы пока не обнародовано.

Напомним, что ранее в Иерусалиме произошел второй теракт в сутки. Ребенок открыл огонь по людям.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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