Украинка стала жертвой теракта в Израиле: СМИ обнародовали ее имя

Гражданка Украины Ирина Корольова стала шестой жертвой теракта в Иерусалиме.
Гражданка Украины Ирина Корольова признана шестой жертвой теракта минувшей ночью в иерусалимском районе Неве-Яаков.
Об этом пишет Time of Israel.
По данным еврейских СМИ, Корольова работала сторожем.
Пока нет никакой информации о ее похоронах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из погибших в результате теракта в Иерусалиме является украинцем.
«Мы разделяем боль после терактов в Иерусалиме. Среди пострадавших есть украинка», – сообщает он в Twitter.
«Искренние соболезнования семьям погибших. Преступления были цинично совершены в день памяти жертв Холокоста», — отметил глава украинского государства.
«Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине», – добавил он.
В результате стрельбы погибли семь человек.
Ранее были опубликованы имена пяти погибших. Имя одной жертвы пока не обнародовано.
Напомним, что ранее в Иерусалиме произошел второй теракт в сутки. Ребенок открыл огонь по людям.
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