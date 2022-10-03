Украинка в самодельном бронежилете пыталась вывезти кучу валюты в Польшу (фото)

Женщина из Энергодара изготовила бронежилет, напаковала туда валюты и пыталась выехать на автобусе в Польшу.

48-летняя украинка в самодельном бронежилете пыталась вывезти кучу валюты в Польшу. Сумма неизвестна, идет подсчет средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская". Пограничники остановили для проверки женщину, которая рейсовым автобусом следовала из Энергодара Запорожской области в Варшаву. Происхождение средств неизвестно.

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Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, средства будут изъяты в установленном порядке.

Напомним, правительство предоставило украинцам, выехавшим за границу из-за войны, возможность получать субсидии в Украине. Важно и то, что беженцы смогут получить субсидии без расчета социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Фото: http://dpsu.gov.ua/

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