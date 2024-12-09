Украинка везла за границу шоколад с наркотиками: фото

На границе с Польшей на КПП "Краковец" пограничники обнаружили в багаже 28-летней пассажирки автобуса шоколадки с содержанием наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Натренированная на поиск наркотиков служебная собака Джессика сработала во время проверки рейсового автобуса "Одесса-Швайнфурт". Пограничники осмотрели подозрительный багаж и обнаружили в нем пакет с 5 шоколадками в форме рождественской звезды, завернутыми в упаковку из фольги.

Шоколад с наркотиками / Фото: Госпогранслужба

Женщина призналась, что шоколад содержит тетрагидроканабинол – главный психоактивный компонент каннабиса. Пассажирка рассказала, что эти сладости получила от друга и хотела угостить ими знакомых в Германии.

Шоколад с наркотиками / Фото: Госпогранслужба

Пограничники направили в Нацполицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним, ранее в Одесской области украинские пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Они попытались пересечь украинско-молдавскую границу на участке так называемого Приднестровья. Одного из беглецов задержала служебная собака.

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