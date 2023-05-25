Украинка второй раз покорила Эверест, и это всего за один год

Антонина Самойлова стала первой украинкой, поднявшейся на Эверест дважды.

О восхождении сообщают близкие девушки.

В этом году украинская альпинистка попыталась сойти на крышу мира без кислорода, однако болезнь помешала. Несмотря на сильную слабость и уговоры гида не идти на вершину Антонина, таки сошла на Эверест с кислородом во второй раз во время полномасштабной войны в Украине. Девушка стала первой из украинок, кто это сделал дважды.

Антонина Самойлова стала первой украинкой, поднявшейся на Эверест дважды

Этот сезон на Эверсете показался сложным из-за обилия снега и очереди. Тоня была настроена решительно и долго тренировалась перед этой экспедицией. Однако 1 мытье головы без фена в одном из селений все кардинально изменило, альпинистка сильно простудилась. До конца так и не восстановившись, она все же пошла на вершину.

"С кислородом, это была ужасная идея идти без. В этом году только один человек сошел. Очень много несчастных случаев, очень тяжелый год. Я думала, не поднимусь. За два дня до восхождения не могла выйти из палатки, настолько была слаба", — поделилась с родными девушка.

Антонина Самойлова стала первой украинкой, поднявшейся на Эверест дважды

Напомним, в прошлом сезоне 2022 года первый и единственный украинский флаг был поднят также Тоней. Оба восхождения она посвятила несокрушимости и силе своего народа и его борьбе за свободу. Пока Тоня пытается прославить украинцев на мировой альпинистской арене, отец и брат защищают Украину на службе в ВСУ.

Покорять вершины Тоня начала в 2018 году. Первой стала самая высокая точка Африки – гора Килиманджаро. Затем поднялась на Эльбрус, Винсон, самую опасную в мире К2 и самый высокий на Земле Эверест.

Антонина Самойлова стала первой украинкой, поднявшейся на Эверест дважды

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