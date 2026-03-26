- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 3 мин
Украинка заплатила за iPhone, а получила муляж — история, которая всколыхнула Сеть (фото)
Украинка рассказала, как вместо подарка на день рождения получила кусок пластика.
Покупка дорогого подарка в официальном магазине превратилась в скандал. Девушка приобрела iPhone 17 Pro Max, но в коробке обнаружилась подделка.
Об этом она рассказала в соцсети Threads.
Что известно о «подмене»
Пользователь navka1 рассказала, что заказала смартфон с курьерской доставкой на день рождения парня. Доставку задержали на три дня. А когда курьер наконец-то приехал, он заверил, что с товаром все в порядке.
«Говорит: „достаточно взглянуть на пломбы“. Пломбы были целыми. Я подписала накладную. Подарочная коробка же, не хотелось портить вид», — вспоминает автор сообщения.
Проблема оказалась уже в праздник, когда именинник попытался включить подарок. Подделка была настолько качественной, что по весу и виду ее невозможно было отличить от настоящего гаджета.
«Парень открывает коробку, пробует включить — не включается. Вставляю type-c и пойму: это не телефон. Это очень качественный муляж», — отметила девушка.
Также отметила, что они даже не могли подумать, что что-нибудь будет не так.
Мы даже в первые минуты не поняли, что что-то не так. По весу тоже идентичен настоящему телефону. До нас дошло только когда попытаться его включить и зарядить», — объяснила девушка.
Она отметила, что обратилась к официальной поддержке Apple:
«Зарегистрировала заявку в официальной поддержке Apple, но они тоже ничем не могут помочь, заблокировать IMEI тоже не могут. Поскольку у меня на чеке нет информации об ИМЕИ, а Comfy отказался мне ее предоставить», — добавила она.
Также она поделилась своим обращением:
Кроме того, девушка опубликовала фото ненастоящего телефона:
Реакция магазина и сервисного центра
После жалобы у Comfy аппарат забрали на экспертизу. Однако после пяти дней ожидания девушке позвонили по телефону с отказом. Ей сообщили: «Подделка подтверждена, помочь не можем, делайте что хотите». Клиентка возмущена, ведь магазин даже не предоставил IMEI-номер для блокировки устройства через систему Apple.
Представители Comfy в комментариях отметили, что проводят внутреннюю проверку, но настаивают: устройство получено от официального дистрибьютора, а весь путь товара фиксируется.
Реакция пользователей в Сети
Между тем пользователи в Сети сообщают о схожих случаях в других сетях.
Также пользователи отметили, что из-за различных сообщений с жалобами, вероятно, в Украину свезли поддельную партию популярных телефонов.
Пострадавшая уже обратилась в Госпродпотребслужбу и предостерегает других.
«Обходите их по десятой дороге! И покупайте дорогую технику только в магазине, проверяя все на месте», — отметила девушка.
