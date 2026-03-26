Девушка получила ложный телефон. Фото: navka1 / © соцмережі

Покупка дорогого подарка в официальном магазине превратилась в скандал. Девушка приобрела iPhone 17 Pro Max, но в коробке обнаружилась подделка.

Об этом она рассказала в соцсети Threads.

Что известно о «подмене»

Пользователь navka1 рассказала, что заказала смартфон с курьерской доставкой на день рождения парня. Доставку задержали на три дня. А когда курьер наконец-то приехал, он заверил, что с товаром все в порядке.

«Говорит: „достаточно взглянуть на пломбы“. Пломбы были целыми. Я подписала накладную. Подарочная коробка же, не хотелось портить вид», — вспоминает автор сообщения.

Проблема оказалась уже в праздник, когда именинник попытался включить подарок. Подделка была настолько качественной, что по весу и виду ее невозможно было отличить от настоящего гаджета.

«Парень открывает коробку, пробует включить — не включается. Вставляю type-c и пойму: это не телефон. Это очень качественный муляж», — отметила девушка.

Также отметила, что они даже не могли подумать, что что-нибудь будет не так.

Мы даже в первые минуты не поняли, что что-то не так. По весу тоже идентичен настоящему телефону. До нас дошло только когда попытаться его включить и зарядить», — объяснила девушка.

Она отметила, что обратилась к официальной поддержке Apple:

«Зарегистрировала заявку в официальной поддержке Apple, но они тоже ничем не могут помочь, заблокировать IMEI тоже не могут. Поскольку у меня на чеке нет информации об ИМЕИ, а Comfy отказался мне ее предоставить», — добавила она.

Также она поделилась своим обращением:

Кроме того, девушка опубликовала фото ненастоящего телефона:

Ненастоящий айфон. Фото: navka1 / © соцмережі

Ненастоящий телефон. Фото: navka1. / © соцмережі

Реакция магазина и сервисного центра

После жалобы у Comfy аппарат забрали на экспертизу. Однако после пяти дней ожидания девушке позвонили по телефону с отказом. Ей сообщили: «Подделка подтверждена, помочь не можем, делайте что хотите». Клиентка возмущена, ведь магазин даже не предоставил IMEI-номер для блокировки устройства через систему Apple.

Представители Comfy в комментариях отметили, что проводят внутреннюю проверку, но настаивают: устройство получено от официального дистрибьютора, а весь путь товара фиксируется.

Реакция пользователей в Сети

Между тем пользователи в Сети сообщают о схожих случаях в других сетях.

Также пользователи отметили, что из-за различных сообщений с жалобами, вероятно, в Украину свезли поддельную партию популярных телефонов.

Пострадавшая уже обратилась в Госпродпотребслужбу и предостерегает других.

«Обходите их по десятой дороге! И покупайте дорогую технику только в магазине, проверяя все на месте», — отметила девушка.

