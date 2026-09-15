Украинцам в ЕС советуют иметь еще один документ: что может понадобиться для временной защиты

Пересечение украинской границы / © ТСН

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Украинцам, впервые оформляющим временную защиту в странах ЕС, рекомендуют иметь документальное подтверждение законного пересечения украинской границы. Это может помочь избежать дополнительных требований местных органов.

Об этом консульская служба МИД сообщила в ответе на запрос РБК-Украина.

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Основным подтверждением законного выезда есть штамп в паспортном документе о пересечении границы. В МИД советуют в ходе следующих поездок лично обращаться к работникам Государственной пограничной службы в пункте пропуска с просьбой поставить такой штамп, поскольку автоматически его могут не проставить.

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Если штампа в паспорте нет, гражданка или ее законный представитель могут обратиться в Главный центр обработки специальной информации ГНСУ и получить справку о пересечении государственной границы.

Такой документ выдается на официальном бланке и удостоверяется цифровой подписью. В МИДе отмечают, что он может быть достаточным подтверждением для компетентных органов стран ЕС.

Отдельно в министерстве напомнили, что для тех, кто впервые обращается за временной защитой по новым правилам, дата подтвержденного пересечения границы не должна превышать 90 дней до момента подачи заявления.

Также украинцам рекомендуют учитывать правила повторного въезда. Если человек возвращается в Украину или надолго покидает страну пребывания без уведомления соответствующих органов, статус временной защиты может быть аннулирован. При повторном обращении будут действовать уже новые критерии проверки.

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В МИД сообщили, что после вступления в силу решения Совета ЕС от 30 июля 2026 года получили около 20 обращений от граждан из-за трудностей с оформлением временной защиты в отдельных странах Евросоюза.

В то же время, новые правила проверки законности выезда и исполнения воинской обязанности не распространяются на людей, которые по состоянию на 30 июля 2026 года уже находились в ЕС и имели статус временной защиты или подали заявление на его получение.

Если органы страны ЕС выдвигают неправомерные требования или возникает спорная ситуация, в МИД советуют обращаться в ближайшее украинское консульское учреждение. Также проверить необходимые данные могут компетентные службы ЕС через информационные базы.

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