Украинки рассказывают собственные истории грудного вскармливания: как приобщиться

Грудное молоко – защита для малыша.

Грудное вскармливание защищает малыша, дарит ему чувство безопасности. Сейчас как никак важно продолжать кормить и поддерживать иммунитет вашего ребенка.

Поэтому ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью : рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

Почему это нужно: из-за войны есть нестабильная поставка смесей, недостаточный уровень гигиены и немало стрессов.

В условиях войны очень важно продолжать кормить грудью.

Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.

Не нужно искать детские смеси, которых просто не может быть в доступности. Не нужно искать и кипятить воду для разведения смеси, искать где помыть посуду, где подогреть смесь, где охладить ее для хранения.

Грудное молоко – защита для малыша. Оно содержит антитела.

Кормление грудью успокаивает ребенка и маму.

Например, они рассказали, что грудное вскармливание – это удобно. Блогерша Виктория Набочук убеждена, что грудное вскармливание – самое полезное, что может быть для детей.

instagram.com/annbikus

А блогерша Аня Бикус рассказала, что кормит дочь Алису уже 7 месяцев и для ее ребенка молоко – это лучшая еда.

instagram.com/viktoriia___viktorivna

Напоминаем, грудное молоко – это еда для малыша, которая всегда с вами. В чрезвычайных условиях войны это может спасти жизнь.

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Поэтому призываем мам, у которых около 1000 подписчиков или друзей в социальных рассказать об опыте кормления грудью и озвучить свою историю вскармливания, скажите кодовую фразу "Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой" и объяснить, почему это важно на основе информации, которая изложена выше.

Помогайте другим женщинам.

Сделаем грудное вскармливание популярным вместе.

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