Украинки рассказывают собственные истории грудного вскармливания: как приобщиться

Грудное молоко – защита для малыша.
Грудное вскармливание защищает малыша, дарит ему чувство безопасности. Сейчас как никак важно продолжать кормить и поддерживать иммунитет вашего ребенка.
Поэтому ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью : рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
Почему это нужно: из-за войны есть нестабильная поставка смесей, недостаточный уровень гигиены и немало стрессов.
В условиях войны очень важно продолжать кормить грудью.
- Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.
- Не нужно искать детские смеси, которых просто не может быть в доступности. Не нужно искать и кипятить воду для разведения смеси, искать где помыть посуду, где подогреть смесь, где охладить ее для хранения.
- Грудное молоко – защита для малыша. Оно содержит антитела.
- Кормление грудью успокаивает ребенка и маму.
Например, они рассказали, что грудное вскармливание – это удобно. Блогерша Виктория Набочук убеждена, что грудное вскармливание – самое полезное, что может быть для детей.
А блогерша Аня Бикус рассказала, что кормит дочь Алису уже 7 месяцев и для ее ребенка молоко – это лучшая еда.
Напоминаем, грудное молоко – это еда для малыша, которая всегда с вами. В чрезвычайных условиях войны это может спасти жизнь.
Поэтому призываем мам, у которых около 1000 подписчиков или друзей в социальных рассказать об опыте кормления грудью и озвучить свою историю вскармливания, скажите кодовую фразу "Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой" и объяснить, почему это важно на основе информации, которая изложена выше.
Помогайте другим женщинам.
Сделаем грудное вскармливание популярным вместе.
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