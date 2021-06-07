Украинку депортировали из Израиля после поездки на похорон матери в Украине

Оказалось, что женщина не знала, что Израиль внес Украину в список красных стран.

Украинку, которая уже много лет живет в Израиле с семьей, не пускают в страну. Женщина съездила на похороны своей матери в Украине, а обратно вернуться не может.

Об этом рассказывают "Вести Израиль по-русски".

Как сообщает издание, Валентина А* уже 4 года живет в Израиле вместе с мужем и 13-летней дочерью. Семья проживает в центре страны. Как жена израильтянина Валентина проходит ступенчатую процедуру признания гражданства, имеет вид на жительство, работает, платит налоги. В этом году должна получить гражданство.

Недавно у женщины умерла мама, которая жила в Украине, Валентина поехала на похороны, а когда захотела вернуться в Израиль, ее не пустили.

"У меня отобрали паспорт и, ничего не объясняя, отвели в отдельное помещение. Я заволновалась, стала спрашивать: в чем причина задержки? В чем меня обвиняют? Пограничники отвечали что-то невнятное. Скиталась я всю ночь, а под утро узнала страшную новость: меня депортируют в Украину. в 5:30 меня посадили в самолет и отправили из Израиля. с 31 мая я каждый день пишу просьбу в МВД Израиля разрешить мне въезд домой, к семье, к дочери. Но никто на мои просьбы не реагирует! Я нахожусь в шоковом состоянии — мало того, что потеряла маму, так еще и не могу вернуться к собственному ребенку", — рассказывает Валентина.

С 3 мая Израиль внес Украину в список красных стран. Для выезда в эту страну граждане Израиля должны получать разрешение комиссии по чрезвычайным случаев (Ваадат-Харига). Вылет на похороны родственников первой степени (родителей, детей, братьев, сестер) входит в число критериев, по которым комиссия выдает разрешения. Однако, по словам Валентины, ей не было об этом известно.

"Никто ни на одном этапе поездки, даже при пересечении границы Израиля и посадке в самолет, не просил у меня это разрешение", — говорит Валентина.

Женщина жалуется, что объяснить это недоразумение Управлению регистрации населения и миграции при МВД не удается. В Израиле мужу Валентины сказали ждать, что может с 13 июня будут послабления, и тогда можно будет вернуться.

Женщина переживает за работу, которой очень дорожит. В Израиле она работает в аптеке помощником фармацевта, а учитывая сложившуюся ситуацию, может потерять работу, поскольку назвать работодателю точную дату возвращения из Украины не может.

Сейчас кроме Украины в список красных стран в Израиле внесены Россия, Эфиопия, Бразилия, Индия, Южная Африка, Мексика, Турция, Аргентина, Россия. Ограничения на въезд в эти страны "из-за максимального риска заражения коронавирусом" действуют до 13 июня включительно.



Сейчас Валентина находится в Киеве у своего отца и ожидает решения МВД Израиля.

В Управлении регистрации населения и миграции при МВД по запросу по делу Валентины ответили:

"Необходимость получать разрешение для посадки в самолет существует и опубликована для публики уже около года. Эта тема широко освещалась в СМИ, и речь не идет о нововведениях. Таким образом, невозможно апеллировать к незнанию этого факта".

Напомним, что Эстония с понедельника, 7 июня, открыла границы для туристов из европейских стран.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку