Украинку развернули на въезде в Польшу: причина удивила даже инспектора

Скандал на границе с Польшей

Реклама

Пересечение границы с Польшей во время полномасштабной войны — довольно непростой и нервный процесс. Каждый раз появляются обновления и новые правила, о которых никто не сообщает. На границе могут отобрать цветы, лекарства, продукты и выбросить в бак для «опасных отходов». Украинка рассказала, какая ситуация случилась с ней и почему ее заставили возвращаться домой.

Историей поделилась Анна Кобзарь в TikTok.

Украину развернули на границе: из-за чего отказали в пропуске в Польшу

Анна Кобзарь рассказала, что во время пересечения границы везла с собой несколько одинаковых упаковок лекарства. Украинка не знала, что нельзя перевозить через границу шесть и более одинаковых упаковок с таблетками. Она заявила, что эти лекарства были куплены по акции, упакованные по три штуки.

Реклама

Однако в чеке указывалась цена на каждую пачку.

Анну не пропустили на границе и заставили возвращаться в Украину.

«Я этого не знала. Тупо до***лась эта ***** на границе. Сказала, что нужно вернуться в Украину и сделать одну упаковку. Я просто в шоке! Отстояла очередь. Ну, а что я могу сделать? Вернулась, рыдала. Наши ребята-пограничники сказали, что такое происходит постоянно», — поделилась женщина.

Во время погранично-таможенного контроля Анну заставили снова отстаивать очередь.

Реклама

Когда женщина прошла пограничный контроль заново, попала к другому польскому пограничнику. Тот спросил, почему Анну вернули. Анна поделилась, что из-за упакованных таблеток.

«Он так посмотрел на меня, улыбнулся — типа, из-за какой-то хе*ни. Ну и все. Слава Богу, он даже не смотрел мой рюкзак — там больше ничего такого не было. Пропустил меня, и я прошла границу… Она там на меня кричала, что я должна знать», — добавила женщина.

Анна убеждена, что эта ситуация произошла из-за субъективного мнения пограничницы.

Сколько наличных денег нужно иметь для въезда в Польшу

Некоторых украинцев разворачивали на границе, ведь у них не было достаточного количества наличных денег с собой. Согласно польскому законодательству, пограничники имеют право проверять финансовую способность иностранцев при пересечении границы. Путешественники должны доказать, что у них достаточно средств для пребывания в стране, иначе им могут отказать во въезде.

Реклама

По состоянию на 2026 год установлены следующие минимальные лимиты: для поездок продолжительностью до 4 дней нужно иметь не менее 300 злотых, а если визит длится дольше — 75 злотых на день.

Отдельные правила действуют для тех, кто приезжает на учебу или научную деятельность. Такие лица должны иметь минимум 1270 злотых для покрытия расходов на проживание в течение первых двух месяцев пребывания в Польше.

Новости партнеров