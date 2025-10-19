- Дата публикации
Украинку в Южной Корее приняли за проститутку: подробности инцидента
Во время пребывания в бассейне крупнейшего корейского СПА украинка столкнулась с культурным недоразумением.
Бизнес-тренер и любительница СПА Людмила Калабуха поделилась опытом неприятного инцидента во время посещения SPALEND в Пусане — одного из крупнейших онсенов Южной Кореи.
об этом она написала в соцсети Facebook
По словам Людмилы, на входе всем посетительницам выдают одинаковую спецодежду, а в купальни пускают только обнаженными, разделяя мужчин и женщин. Людмила заранее позаботилась о своем внешнем виде: похудела на 10 кг и сделала депиляцию, чтобы выглядеть опрятно перед камерами — в Корее часто устанавливают скрытые видеокамеры, и видео могут попасть на специальные сайты (явление называют «молька»).
Однако, зайдя в бассейн, она заметила странные взгляды других женщин. Они выходили из воды, как только она подходила. Сначала Калабуха радовалась — больше места для себя, но потом поняла, что случилось недоразумение: в Корее депиляцию обычно делают только проститутки. Поэтому ее приняли за женщину с низкой социальной ответственностью.
«Я была единственной европейкой среди женщин с естественной неприкосновенностью, и их неприветливые взгляды сразу дали мне понять, что что-то не так», — рассказала Людмила. Она отметила, что этот случай, хоть и удивил ее, поднял самооценку и заставил улыбнуться над культурными различиями.
Людмила подчеркнула, что даже попав в потенциальные кадры вуайеристов, она стремилась выглядеть опрятно и достойно — и в этом случае ее внешний вид стал причиной неожиданного культурного недоразумения.
