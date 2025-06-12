- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Украиной будет распространяться порция прохлады с северных широт: какой погоды ждать — карта
Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер и низкие для лета температуры.
В четверг, 12 июня, в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обуславливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Украиной будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный оживленный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры.
Итак, ожидаем кратковременные дожди, только в западных, ночью и восточных областях без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 16-21°; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 21-26°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 12 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 16-21°, в Киеве днем 18-20°.
Напомним, в Укргидрометцентре отметили, что июнь 2025 года ожидается теплее обычного.