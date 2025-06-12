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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украиной будет распространяться порция прохлады с северных широт: какой погоды ждать — карта

Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер и низкие для лета температуры.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

В четверг, 12 июня, в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обуславливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Украиной будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный оживленный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры.

Итак, ожидаем кратковременные дожди, только в западных, ночью и восточных областях без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 16-21°; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 12 июня / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 12 июня / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 12 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 16-21°, в Киеве днем 18-20°.

Напомним, в Укргидрометцентре отметили, что июнь 2025 года ожидается теплее обычного.

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