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Украиной двигаются вражеские дроны: названо направление движения

Украиной двигаются вражеские дроны: названо направление движения

Позаботьтесь о собственной безопасности. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В Украине – снова неспокойно.

В ночь на 7 октября 2024 г. враг использовал против мирных украинцев ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Сохраняется угроза применения ударных вражеских БПЛА для Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областей", – пишут украинские военные.

  • Житомирская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.

  • Кировоградская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.

Напомним, что ранее сообщалось, что кафиры попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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