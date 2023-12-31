Украиной движутся единичные вражеские дроны: в Харкове прозвучали взрывы

Продолжается неспокойная ночь.
Зафиксировано движение единичных ударных БпЛА.
Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины в социальных сетях.
- Хмельницкая область — направление Каменец-Подольского.
- В Тернопольской области – Кременецкий район.
- БПЛА на территории Запорожской области.
В то же время, мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников вблизи Харькова.
Местным жителям советуют отойти от окон.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
Позже информацию о Харькове подтвердили и в Воздушных Силах ВСУ.
"Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города", — говорится в сообщении.
Позже в Харькове раздались взрывы.
Напомним, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки.
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