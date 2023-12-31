Украиной движутся единичные вражеские дроны: в Харкове прозвучали взрывы

Зафиксировано движение единичных ударных БпЛА.

Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины в социальных сетях.

Хмельницкая область — направление Каменец-Подольского.

В Тернопольской области – Кременецкий район.

БПЛА на территории Запорожской области.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников вблизи Харькова.

Также читайте В Запорожье раздались взрывы

Местным жителям советуют отойти от окон.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже информацию о Харькове подтвердили и в Воздушных Силах ВСУ.

"Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города", — говорится в сообщении.

Позже в Харькове раздались взрывы.

Напомним, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.