Украиной движутся вражеские беспилотники: названа траектория полета

Российские дроны снова донимают украинцев.
В ночь на 26 января 2025 года враг атаковал Украину дронами.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА в северной части Николаева, курс западный/северо-западный.
- БПЛА в южной и восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области, курс южный.
- БпЛА в направлении Днепра с юга.
- БпЛА в направлении Полтавы с севера.
- БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.
- БпЛА в юго-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА западнее Сум, курс западный.
- БпЛА в Килийском районе, курс западный.
Напомним, с вечера 24 января и в ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя ракетами и 61 беспилотником. Силы ПВО сбивали вражеские средства поражения в пределах 11 областей.
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