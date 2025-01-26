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Украиной движутся вражеские беспилотники: названа траектория полета

Украиной движутся вражеские беспилотники: названа траектория полета

Находитесь в укрытиях до отбоя. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Российские дроны снова донимают украинцев.

В ночь на 26 января 2025 года враг атаковал Украину дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в северной части Николаева, курс западный/северо-западный.
  • БПЛА в южной и восточной части Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области, курс южный.
  • БпЛА в направлении Днепра с юга.
  • БпЛА в направлении Полтавы с севера.
  • БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА в юго-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА западнее Сум, курс западный.
  • БпЛА в Килийском районе, курс западный.

Напомним, с вечера 24 января и в ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя ракетами и 61 беспилотником. Силы ПВО сбивали вражеские средства поражения в пределах 11 областей.

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