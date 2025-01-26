Украиной движутся вражеские беспилотники: названа траектория полета

В ночь на 26 января 2025 года враг атаковал Украину дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

БпЛА в северной части Николаева, курс западный/северо-западный.

БПЛА в южной и восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Черкасской области, курс южный.

БпЛА в направлении Днепра с юга.

БпЛА в направлении Полтавы с севера.

БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.

БпЛА в юго-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА западнее Сум, курс западный.

БпЛА в Килийском районе, курс западный.

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Напомним, с вечера 24 января и в ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя ракетами и 61 беспилотником. Силы ПВО сбивали вражеские средства поражения в пределах 11 областей.

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