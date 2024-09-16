Украиной кружат ударные беспилотники: военные озвучили направления движения дронов

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В ночь на 16 сентября 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.

Воздушные Силы ВСУ сообщили направление движения ударных дронов:

Новая группа БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный.

БпЛА В Киевской области — на Обухов/Васильков с юга.

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

Хмельницкая область – угроза применения ударных БпЛА.

Также кое-где воздушная тревога объявлена из-за ракетной опасности.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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