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Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

Враг снова досаждает полётами дронов. / Фото: скриншот с видео

Позаботьтесь о вашей безопасности.

В ночь на 24 января 2024 года враг снова запустил на территорию Украины ударные дроны.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников:

  • На Черниговщине ударный БпЛА – в направлении Мэны.

  • Несколько групп "шахедов" из Полтавщины – курсом на Золотоношский район Черкасщины.

  • Через север Черкасщины БпЛА – направляются на Киевщину.

  • Через Николаевщину "шахеды" – в направлении Кировоградской области.

Напомним, что ранее в Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром.

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