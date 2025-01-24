Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

В ночь на 24 января 2024 года враг снова запустил на территорию Украины ударные дроны.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников:

На Черниговщине ударный БпЛА – в направлении Мэны.

Несколько групп "шахедов" из Полтавщины – курсом на Золотоношский район Черкасщины.

Через север Черкасщины БпЛА – направляются на Киевщину.

Через Николаевщину "шахеды" – в направлении Кировоградской области.

Напомним, что ранее в Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром.

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