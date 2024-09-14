Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Враг снова атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 14 сентября 2024 года Россия снова ударила по Украине беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Обновления по шахедам сообщили в Воздушных Силах ВСУ:
- БпЛА на Донетчине курс южный!
- БПЛА на юге Харьковщины. Курс – северный.
- БПЛА на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении.
- "Шахеды" в Сумской области. Курс на Полтавщину.
- "Шахеды" в Черниговской области. Курс в Киевской области.
- "Шахеды" на Херсонщине в направлении Николаевской области.
"Внимание! Новая группа "Шахедов" на юге Днепропетровщины в направлении Харьковщины! "Шахеды" на востоке Киевщины и на границе Черкасщины", — добавили позже военные.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Обновлено в 00:25
"Шахеды" на Николаевщине курс северный на Кировоградскую область; "Шахеды" в Херсонской области курсом на Николаевщину.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев беспилотниками.
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