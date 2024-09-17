Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

В ночь на 17 сентября 2024 года вражеские беспилотники атакуют украинские области.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В частности, речь идет о группе шахедов Херсонской области.

"Курс северо-западный в направлении Вознесенска!", — говорится в сообщении.

"Шахеды продолжают движение в Николаевской области! Курс северо-западный!", — добавили позже в Воздушных Силах ВСУ.

Раньше дроны пытались атаковать Киевскую область.

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Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Добавим, что раньше в Сумской области раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание.

Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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