Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

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В ночь на 17 сентября 2024 года вражеские беспилотники атакуют украинские области.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
В частности, речь идет о группе шахедов Херсонской области.
"Курс северо-западный в направлении Вознесенска!", — говорится в сообщении.
"Шахеды продолжают движение в Николаевской области! Курс северо-западный!", — добавили позже в Воздушных Силах ВСУ.
Раньше дроны пытались атаковать Киевскую область.
Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.
Добавим, что раньше в Сумской области раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание.
Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.
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