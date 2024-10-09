Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Враг снова выпустил дроны против мирных украинцев.
В ночь на 9 октября 2024 года россияне пустили в ход ударные беспилотники.
Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Ударный БпЛА в Днепропетровской области, курс северный", — говорилось в сообщении.
"Движение враждебных БПЛА:
Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
Несколько групп БПЛА из Николаевщины в Одесскую область.
Вражеский БпЛА на Днепропетровщине, курс северный", — позже добавили украинские военные.
"Движение враждебных БПЛА:
Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
Вражеский БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину", — резюмировали они потом.
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