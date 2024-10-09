Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Враг снова выпустил дроны против мирных украинцев.

В ночь на 9 октября 2024 года россияне пустили в ход ударные беспилотники.

Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Ударный БпЛА в Днепропетровской области, курс северный", — говорилось в сообщении.

"Движение враждебных БПЛА:

Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

Несколько групп БПЛА из Николаевщины в Одесскую область.

Вражеский БпЛА на Днепропетровщине, курс северный", — позже добавили украинские военные.

"Движение враждебных БПЛА:

Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

Вражеский БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину", — резюмировали они потом.

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