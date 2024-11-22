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Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Обстрел шахедами продолжается / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 22 ноября 2024 года враг выпустили против украинцев ударные дроны.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Вражеские БПЛА на Сумщине, двигаются в южном направлении на Полтавщину.

  • Черниговщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины.

    В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЙСКИЙ ДРОН НАДОГНАЛ ВСЕ СЕМЬЕ: выжил только отец! Страшная трагедия в Глухове!

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