Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

В ночь на 22 ноября 2024 года враг выпустили против украинцев ударные дроны.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Вражеские БПЛА на Сумщине, двигаются в южном направлении на Полтавщину.

Черниговщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЙСКИЙ ДРОН НАДОГНАЛ ВСЕ СЕМЬЕ: выжил только отец! Страшная трагедия в Глухове!

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