Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 22 ноября 2024 года враг выпустили против украинцев ударные дроны.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
-
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
-
Вражеские БПЛА на Сумщине, двигаются в южном направлении на Полтавщину.
-
Черниговщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЙСКИЙ ДРОН НАДОГНАЛ ВСЕ СЕМЬЕ: выжил только отец! Страшная трагедия в Глухове!
Читайте также:
- "Есть одна Украина, которая вся в крови, и есть вторая — которой на все пофиг": военный резко высказался о гражданских
- Война или переговоры?: к чему готовится Путин и когда возможен массированный обстрел
- Как и когда Трамп может завершить войну в Украине: эксперт назвал вероятные сценарии