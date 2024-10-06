Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов

В ночь на 6 октября 2024 года враг снова атаковал Украину с помощью ударных беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ сообщили направление движения вражеских дронов:

БпЛА в направлении Одессы с севера.

БПЛА в южной части Одесщины, курс северный.

БПЛА на Харькове.

БПЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.

БпЛА в южной части Сумщины, курс южный

БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс западный.

БпЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.

БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 00:00 государственную границу Украины пересекли более 50 "шахедов". Идет активная работа по уничтожению БПЛА. Мол, уже есть "достаточно минусов" в рядах вражеских дронов.

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Также после полуночи взрывы прогремели в Одессе, Киевщине и Харьковщине.

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы.

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