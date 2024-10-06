Украиной кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов

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В ночь на 6 октября 2024 года враг снова атаковал Украину с помощью ударных беспилотников.
Воздушные Силы ВСУ сообщили направление движения вражеских дронов:
- БпЛА в направлении Одессы с севера.
- БПЛА в южной части Одесщины, курс северный.
- БПЛА на Харькове.
- БПЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
- БпЛА в южной части Сумщины, курс южный
- БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс западный.
- БпЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.
- БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.
Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 00:00 государственную границу Украины пересекли более 50 "шахедов". Идет активная работа по уничтожению БПЛА. Мол, уже есть "достаточно минусов" в рядах вражеских дронов.
Также после полуночи взрывы прогремели в Одессе, Киевщине и Харьковщине.
Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы.
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