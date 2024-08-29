Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Украинцев снова ждет неспокойная ночь.
Россияне в ночь на 29 августа 2024 года снова атакуют Украину дронами.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В частности, движение ударных БПЛА:
1. БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
2. БпЛА в Сумской области курсом юго-западным.
3. БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении.
4. БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину.
5. БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный.
6. БПЛА курсом на Кривой Рог.
Из-за движения вражеских дронов в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над Украиной находится около 40 единиц вражеских беспилотников.
Напомним, ранее в телеграмм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.
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