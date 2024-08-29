Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Россияне в ночь на 29 августа 2024 года снова атакуют Украину дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В частности, движение ударных БПЛА:

1. БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

2. БпЛА в Сумской области курсом юго-западным.

3. БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении.

4. БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину.

5. БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный.

6. БПЛА курсом на Кривой Рог.

Из-за движения вражеских дронов в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над Украиной находится около 40 единиц вражеских беспилотников.

Напомним, ранее в телеграмм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.