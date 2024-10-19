Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Враг снова донимает украинцев.
В ночь на 19 октября враг запустил в воздушном пространстве Украины вражеские беспилотники.
Кое-где объявлена воздушная тревога, продолжаются взрывы.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о направлении движения беспилотников в социальных сетях.
Относительно движения БпЛА:
1. БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;
2. БпЛА в Сумской области заходят на Черниговщину;
3. БпЛА из Одесщины в Винницкую область, курс северный;
4. БпЛА в Николаевской области движутся по северо-западному курсу;
5. БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;
6. БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.
Напомним, 17 октября Россия снова атаковала Украину. В частности, под вражеским ударом оказался Киев.
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