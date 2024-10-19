Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Враг снова донимает украинцев.

В ночь на 19 октября враг запустил в воздушном пространстве Украины вражеские беспилотники.

Кое-где объявлена воздушная тревога, продолжаются взрывы.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о направлении движения беспилотников в социальных сетях.

Относительно движения БпЛА:

1. БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;

2. БпЛА в Сумской области заходят на Черниговщину;

3. БпЛА из Одесщины в Винницкую область, курс северный;

4. БпЛА в Николаевской области движутся по северо-западному курсу;

5. БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;

6. БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

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Напомним, 17 октября Россия снова атаковала Украину. В частности, под вражеским ударом оказался Киев.

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