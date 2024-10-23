Украиной кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются

Беспилотники двигаются по определенной траектории.
В ночь на 23 октября 2024 года враг запустил в воздушном пространстве Украины вражеские беспилотники.
Кое-где объявлена воздушная тревога, продолжаются взрывы.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о направлении движения беспилотников в социальных сетях.
-
Группы вражеских ударных БПЛА двигаются через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
-
Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся по западному и южному курсу.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.