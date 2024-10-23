Украиной кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются

В ночь на 23 октября 2024 года враг запустил в воздушном пространстве Украины вражеские беспилотники.

Кое-где объявлена воздушная тревога, продолжаются взрывы.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о направлении движения беспилотников в социальных сетях.

Группы вражеских ударных БПЛА двигаются через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся по западному и южному курсу.

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