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Украиной кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются

Украиной кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются

Позаботьтесь о своей безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Беспилотники двигаются по определенной траектории.

В ночь на 23 октября 2024 года враг запустил в воздушном пространстве Украины вражеские беспилотники.

Кое-где объявлена воздушная тревога, продолжаются взрывы.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о направлении движения беспилотников в социальных сетях.

  • Группы вражеских ударных БПЛА двигаются через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

  • Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся по западному и южному курсу.

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