Украиной кружат вражеские дроны: названо направление движения

В ночь на 20 августа 2024 года враг снова использовал ударные беспилотники против мирных украинцев.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный.

БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.

Несколько групп БпЛА из Херсона - через Николаевщину, курс северо-западный.

Тревогу не игнорируем.

Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения с востока.

Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Обновлено по состоянию на 00:55

БПЛА в западной части Черниговской области, курс западный.

БПЛА в западной части Полтавской области, курс северный.

БпЛА южнее Кривого Рога, курс южный.

Несколько групп БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северо-западный.

Ранее сообщалось, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

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