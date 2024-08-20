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Украиной кружат вражеские дроны: названо направление движения

Украиной кружат вражеские дроны: названо направление движения

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 20 августа 2024 года враг снова использовал ударные беспилотники против мирных украинцев.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный.
  • БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
  • Несколько групп БпЛА из Херсона - через Николаевщину, курс северо-западный.

Тревогу не игнорируем.

  • Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения с востока.

Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Обновлено по состоянию на 00:55

  • БПЛА в западной части Черниговской области, курс западный.
  • БПЛА в западной части Полтавской области, курс северный.
  • БпЛА южнее Кривого Рога, курс южный.
  • Несколько групп БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
  • БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северо-западный.

Ранее сообщалось, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

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