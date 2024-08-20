Украиной кружат вражеские дроны: названо направление движения

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 20 августа 2024 года враг снова использовал ударные беспилотники против мирных украинцев.
Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный.
- БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
- Несколько групп БпЛА из Херсона - через Николаевщину, курс северо-западный.
Тревогу не игнорируем.
- Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения с востока.
Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Обновлено по состоянию на 00:55
- БПЛА в западной части Черниговской области, курс западный.
- БПЛА в западной части Полтавской области, курс северный.
- БпЛА южнее Кривого Рога, курс южный.
- Несколько групп БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
- БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северо-западный.
Ранее сообщалось, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.
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