Украиной кружат вражеские дроны: озвучено направление движения

В ночь на 19 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Относительно движения ударных БПЛА:

БПЛА в северной части Николаевской области, курс западный/северо-западный.

БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северный.

БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс северный.

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.

БПЛА в восточной части Хмельницкой области, курс западный.

Позаботьтесь о вашей безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя.

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В Воздушных силах сообщили о запуске КАБ из российских самолетов в сторону Сум.

Напомним, всю ночь и утро 18 сентября Сумщину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались один за другим. Под огнем город и область были и накануне. Всего за день там зафиксировали более 180 взрывов.

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