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Украиной кружат вражеские дроны: военные озвучили направление движения

Украиной кружат вражеские дроны: военные озвучили направление движения

Не оставляйте укрытие / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 18 сентября украинцам продолжают донимать вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

  • "Шахеды" на западе Полтавщины – восточнее Черкасской области.
  • "Шахеды" на севере Харьковщины – курс на юг.
  • "Шахеды" на востоке Киевской области – в направлении Белой Церкви.
  • Группа "Шахедов" на востоке и западе Николаевщины – курс на запад.
  • "Шахеды" на севере Одесской области — в направлении пересечения Винницкой и Кировоградской областей.

"БпЛА в Киевской области, приближается к Белой Церкви, возможна работа ПВО. БпЛА с Харьковской области курсом на Полтавщину. БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей", — позже добавили в Воздушных Силах ВСУ.

Из-за движения большого количества беспилотников в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

"Следите за нашими сообщениями, до отбоя угрозы активности БпЛА не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях", — подчеркнули в воздушных силах ВСУ.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ошарашил количеством "Шахедов ", которыми РФ атаковала с начала сентября.

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