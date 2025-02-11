Украиной летают вражеские беспилотники: названа траектория движения

В ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

БпЛА на юге Николаевщины, курс – северо-западный;

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на севере и юге Полтавщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юге и юго-западе Днепропетровщины, курс – западный;

БпЛА в Кировоградской области — курс западный/северный;

БпЛА на юге Черкасской области, курс — северный;

БпЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс – южный.

Напомним, что ранее половину областей Украины охватила воздушная тревога. Враг, кроме беспилотников, использовал и ракеты против мирных украинцев.

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