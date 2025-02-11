Украиной летают вражеские беспилотники: названа траектория движения

Враг традиционно атакует украинские города дронами.
В ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
- БпЛА на юге Николаевщины, курс – северо-западный;
- БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на севере и юге Полтавщины, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА на юге и юго-западе Днепропетровщины, курс – западный;
- БпЛА в Кировоградской области — курс западный/северный;
- БпЛА на юге Черкасской области, курс — северный;
- БпЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс – южный.
Напомним, что ранее половину областей Украины охватила воздушная тревога. Враг, кроме беспилотников, использовал и ракеты против мирных украинцев.
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