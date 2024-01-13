Украиной распространилась воздушная тревога: в Днепре прозвучал ряд взрывов

Почти половина областей Украины в ночь на 13 января 2024 года охватила воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Также во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщило Общественное.

Угроза повторных пусков баллистики сохраняется.

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"Будьте в укрытиях" – сообщают мониторинговые каналы.

Обновлено в 05:21

В Днепре прогремели повторные взрывы.

Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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