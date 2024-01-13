Украиной распространилась воздушная тревога: в Днепре прозвучал ряд взрывов

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Почти половина областей Украины в ночь на 13 января 2024 года охватила воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.
Также во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщило Общественное.
Угроза повторных пусков баллистики сохраняется.
"Будьте в укрытиях" – сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено в 05:21
В Днепре прогремели повторные взрывы.
Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
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