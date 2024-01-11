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Украиной распространяется воздушная тревога: немедленно в укрытие

Украиной распространяется воздушная тревога: немедленно в укрытие

Большую часть Украины охватила воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 24 января 2024 года воздушная тревога охватила значительную часть Украины, в частности, восточные и южные области.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Покровском районе Донбасса.

Причиной объявления воздушной тревоги мониторинговые каналы назвали угрозу применения враждебной баллистики с Востока.

Воздушные Силы ВСУ пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что ранее в результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек.

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