Украиной распространяется воздушная тревога: немедленно в укрытие

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 24 января 2024 года воздушная тревога охватила значительную часть Украины, в частности, восточные и южные области.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Покровском районе Донбасса.
Причиной объявления воздушной тревоги мониторинговые каналы назвали угрозу применения враждебной баллистики с Востока.
Воздушные Силы ВСУ пока не комментируют ситуацию.
Напомним, что ранее в результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек.
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