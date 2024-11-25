Украиной распространяется воздушная тревога: россияне запустили немало ударных дронов

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В ночь на 25 ноября 2024 года в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Ее объявили из-за движения вражеских беспилотников.
В частности, речь идет о движении ударных БПЛА:
- БпЛА в центральной части Киевщины постоянно меняют курс.
- БпЛА в северной части Киевской области, восточный.
- БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА южнее Черкасс, курс западный.
- БПЛА в центральной части Полтавщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.
- БпЛА в западной части Запорожья постоянно меняет курс.
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