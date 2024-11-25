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Украиной распространяется воздушная тревога: россияне запустили немало ударных дронов

Украиной распространяется воздушная тревога: россияне запустили немало ударных дронов

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 25 ноября 2024 года в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Ее объявили из-за движения вражеских беспилотников.

В частности, речь идет о движении ударных БПЛА:

  • БпЛА в центральной части Киевщины постоянно меняют курс.
  • БпЛА в северной части Киевской области, восточный.
  • БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА южнее Черкасс, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Полтавщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Запорожья постоянно меняет курс.

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