Украиной распространяется воздушная тревога: россияне запустили немало ударных дронов

В ночь на 25 ноября 2024 года в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Ее объявили из-за движения вражеских беспилотников.

В частности, речь идет о движении ударных БПЛА:

БпЛА в центральной части Киевщины постоянно меняют курс.

БпЛА в северной части Киевской области, восточный.

БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА южнее Черкасс, курс западный.

БПЛА в центральной части Полтавщины, курс западный.

БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА в западной части Запорожья постоянно меняет курс.

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