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Украиной ширится воздушная тревога: что известно

Украиной ширится воздушная тревога: что известно

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Во вторник, 4 июня, в 21:46 в Киеве и областях объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность – по всей территории Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)" – говорится в сообщении.

Напомним, по Киеву и области будет двигаться тяжелая техника и военные. В Киеве и области стартуют военные учения, поэтому жителей региона просят не пугаться и не снимать передвижение войск.

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