Украиной ширится воздушная тревога: что известно

В Киеве, а затем в других городах и областях Украины во вторник, 15 октября, по состоянию на 10:57 объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!" – говорится в сообщении Командования Воздушных сил.

Кроме того, зафиксированы пуски КАБ в Донецкой и Сумской областях.

Напомним, в ночь на 15 октября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.

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