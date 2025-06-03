Украиной ширится воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога: / © ТСН.ua

Реклама

Во вторник, 3 июня, по состоянию на 9.50 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предотвратили ракетную опасность.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! Скоростная цель на Киев!» — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности.