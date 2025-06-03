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- Украина
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Украиной ширится воздушная тревога: что известно
Ракетная опасность на всей территории Украины!
Во вторник, 3 июня, по состоянию на 9.50 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предотвратили ракетную опасность.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! Скоростная цель на Киев!» — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности.