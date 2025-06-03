ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
928
Время на прочтение
1 мин

Украиной ширится воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога:

Воздушная тревога: / © ТСН.ua

Во вторник, 3 июня, по состоянию на 9.50 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предотвратили ракетную опасность.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! Скоростная цель на Киев!» — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie