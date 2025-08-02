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Украиной ширится воздушная тревога: какая угроза — карта
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
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В Украине в субботу, 2 августа, в 13:48 начали звучать сирены, распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!» — говорится в сообщении ПС.
Это уже вторая воздушная тревога за сутки.
Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 ранены. Среди погибших есть пятеро детей, самому младшему из которых всего два года.