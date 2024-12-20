Украиной ширится воздушная тревога: какие области под угрозой (карта)

По состоянию на вечер пятницы, 20 декабря, по Украине ширится воздушная тревога. В ряде областей страны наблюдается движение враждебных беспилотников.

Об этом сообщили воздушные силы в Telegram.

"Город Харьков! Внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юга!

КАБ в направлении Херсона!

Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Херсонскую область.

Город Киев! Внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока!", — говорится в сообщении.

Обновленная информация от Воздушных сил

Карта тревог на вечер 20 декабря / Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 20 декабря во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.

Во время комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе. В результате на улице Большой Васильковской поврежден бизнес-центр и римско-католический Костел святого Николая. В костеле выбиты стекла и витражное остекление. Также обломками порубило стены.

В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты.

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