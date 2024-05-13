Украиной ширится воздушная тревога – третья за день: что известно

В понедельник, 13 мая мая, в 16:43 в Киеве и областях объявлена воздушная тревога. Это уже третья тревога в день. Ракетная опасность на всей территории Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США.

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