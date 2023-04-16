Украиной ширятся воздушные тревоги: какие области в опасности (карта)

Обновлено! По состоянию на 18:10 воздушные тревоги объявлены в Луганской области и Автономной республике Крым.

Сегодня, 16 апреля, по ряду областей Украины распространяются воздушные тревоги.

В частности, о ракетной опасности предупреждают жителей Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей. "Красный" также Крым.

Не пренебрегайте своей безопасностью – пройдите в укрытия!

Напомним, россияне в воскресенье, 16 апреля, обстреляли церковь в Никополе Днепропетровской области.

Там во дворе ранили двух человек.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Россия уже осенью может вернуться к тактике массированных ракетных ударов по Украине.

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