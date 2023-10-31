Украиной второй раз за вечер распространяется воздушная тревога (карта)

Враг продолжает атаковать Украину.
В Киеве и ряде областей 31 октября в 22:51 объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.
По информации паблика "Николаевский Ванек", по состоянию на 23.31 ракета (вероятно Х-59) изменила курс и летела в сторону востока Киевской области. Тем временем мониторинговые чаты сообщают о взрывах в Киевской области.
Также, по информации мониторинговых чатов, вражеские беспилотники двигаются в сторону Хмельнитчины.
"Николаевский Ванек" указывает, что угроза по "мопедам" в таких областях: Хмельницкая, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Сумская области (по состоянию на 23:34).
В 23:40 воздушная тревога распространилась и на Тернопольщину.
Напомним, что вечером 31 октября в Киеве и ряде областей уже объявляли воздушную тревогу.
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