Украиноязычные и русскоязычные, релоканты и местные, военные и гражданские: исследователи определили, между какими украинцами есть наибольшая неприязнь

Украинцы вообще не склонны испытывать неприязнь или отвращение к представителям противоположной группы. Наибольшее расстояние между парой групп "представители ПЦУ и УГКЦ – представители УПЦ МП", а наименьшее – для групп "украинцы в Украине – украинцы за рубежом".

Об этом свидетельствуют результаты исследования Гражданской сети ОПОРА и Киевской школы экономики, проведенной Киевским международным институтом социологии.

Так, согласно исследованию, социальная дистанция между украинцами, которые проживают в Украине, и украинцами, находящимися за границей, невелика. То есть группы в целом готовы взаимодействовать друг с другом (в вопросах романтических отношений и бракосочетания несколько в меньшей степени). Неприязнь этих групп одна к другой также незначительна: группы оценивают друг друга достаточно нейтрально (в то же время обе группы считают, что представители противоположной группы склонны их осуждать – украинцам за рубежом это мнение более присуще). Жестокость групп одна к другой также незначительна, то есть отношение к другой группе в большинстве своем не враждебное (хотя обе группы отмечают, что иногда испытывают удовольствие от того, что представителя другой группы ставят на место – среди украинцев за границей это мнение чаще).

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Также небольшое дистанцирование наблюдается между группами украинцев, проживавших на временно оккупированных территориях/в зоне боевых действий, и не имеющими такого опыта. Социальная дистанция между этими группами невелика, однако те, кто не проживал на ВТО и/или в зоне боевых действий, несколько более дистанцированы, чем те, кто имеют такой опыт: то есть группы готовы взаимодействовать, но люди, не проживавшие на ВТО или в прифронтовых зонах, демонстрирующих несколько меньшую готовность (особенно в вопросе о нежелании иметь романтические отношения).

"Неприязнь этих групп друг к другу также незначительна: они оценивают друг друга достаточно нейтрально (при этом обе группы считают, что другая группа склонна осуждать их). Жестокость к другой группе также не присуща опрошенным, кроме взаимного утверждения об удовлетворении того, что представителя другой группы ставят на место", – говорится в исследовании.

А вот между группами верующих ПЦУ и УГКЦ против сторонников УПЦ МП наблюдается наибольшее расстояние. Однако отмечается, что полевой этап исследования проходил во время активных обсуждений запрещения деятельности УПЦ МП, что могло повлиять на результат.

"Представители ПЦУ и УГКЦ заметно социально дистанцированы от представителей УПЦ МП (т.е. менее готовы с ними взаимодействовать), а последние декларируют лучшее отношение к ВТО и греко-католиков. Меньше обе группы готовы взаимодействовать в вопросах бракосочетания с представителями противоположной группы", – отмечают исследователь. .

Неприязнь также заметно выше среди ПЦУ и греко-католиков в отношении УПЦ МП, чем среди последних к прихожанам ПЦУ и УГКЦ.

"Представители ПЦУ и УГКЦ наиболее склонны считать, что верующие УПЦ МП не заслуживают доверия. Зато представители УПЦ МП чаще считают, что ПЦУ и греко-католики нечестны и безразличны. Жестокость проявляется несколько меньше, однако также достаточно заметна. ПЦУ + УГКЦ и УПЦ (МП) в большинстве своем согласны, что получают удовольствие от того, что представителя другой группы ставят на место", – акцентируется в исследовании.

В группе "Украиноязычные vs русскоязычные" социальная дистанция также незначительна, то есть они готовы взаимодействовать, однако украиноязычные несколько более дистанцированы по отношению к русскоязычным, а русскоязычные достаточно скептически относятся к тому, чтобы заводить дружбу с теми, кто разговаривает преимущественно на украинском.

"Неприязнь также не слишком выражена, однако украиноязычные несколько хуже оценивают русскоязычных, чем наоборот. Украиноязычные более склонны считать русскоязычных не заслуживающими доверия, и отмечать, что они им не нравятся. Русскоязычные наиболее склонны считать украиноязычными безразличными. Обе группы соглашаются, что получают удовольствие от того, что представителя другой группы ставят на место", – отмечают исследователи.

Социальная дистанция между группами "Военные/их родственники" и "гражданские" невелика, однако военные и их семьи несколько более дистанцированы в отношении гражданских, чем наоборот. Граждане чаще всего отмечают, что не хотели заводить дружбу с военными/их родственниками.

"Неприязнь этих групп одна к другой также незначительна, однако среди военных и их семей неприязнь к гражданским немного выше. Военные и их семьи наиболее склонны считать гражданских злыми и отмечать, что они им не нравятся. Гражданские чаще говорят, что военным и их семьям не можно доверять", – говорится в исследовании.

Представители обеих групп не склонны проявлять жестокость друг к другу. В то же время, военные и их родственники чаще испытывают удовольствие от того, когда гражданских ставят на место.

Опрос выполнил Киевский международный институт социологии с 11 по 30 сентября 2024 методом онлайн-интервью. В рамках исследования проведено 2055 интервью, из которых 1855 проводились среди находящихся на территориях украинцев, подконтрольных правительству Украины, а 200 – среди граждан, которые с началом полномасштабного вторжения России выехали за границу. Рекрутинг респондентов был осуществлен на основе онлайн-панели InPoll, использующей ПО ОСА.

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