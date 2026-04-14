Украинская АЭС на грани катастрофы из-за россиян: МАГАТЭ забило тревогу

Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция в который раз полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения последней линии питания.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, это уже 13-й случай с начала полномасштабной войны. После потери питания автоматически заработали аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие критически важные системы безопасности станции.

На месте продолжает работать миссия МАГАТЭ, контролирующая ситуацию.

В то же время в агентстве сообщили, что продолжаются консультации между сторонами по установлению локального перемирия для проведения ремонта еще одной линии электропередач.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что повторные отключения электроэнергии еще раз демонстрируют серьезные риски для ядерной безопасности в условиях войны.

Вопрос Запорожской АЭС неоднократно поднимался во время переговоров, однако окончательных договоренностей по поводу ее будущего пока нет, сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

«Пока договоренностей достигнутых нет. Вопросы эти поднимались», — отметил он.

По словам президента, станция остается под контролем российских войск и находится в опасном состоянии.

«Это наша станция. Россияне считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни права», - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что США предлагали вариант компромисса по ЗАЭС, однако Украина считает его несправедливым.

Отдельно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что в случае прекращения войны станция может получить «особый статус».

По его словам, пока продолжаются боевые действия, всегда существует риск серьезной аварии.

Согласно информации Reuters, один из вариантов мирного плана предусматривает перезапуск ЗАЭС под контролем МАГАТЭ с распределением электроэнергии между Украиной и Россией.