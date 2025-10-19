Война в Украине / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке «определенных шагов» на фронте после доклада военных и Службы безопасности.

Об этом он сказал в своем обращении в воскресенье, 19 октября.

Президенту доложили о ситуации на Покровском направлении, в соседних районах, а также в Купянске, на границе Харьковщины и Сумщины и в Запорожской области.

«Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар», — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским дальнобойные удары по территории государства-агрессора.

«Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что продолжается сотрудничество с европейскими партнерами по увеличению закупок американского оружия.

«В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе мы будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL. Также мы готовим очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим», — сообщил он.

Кроме того, президент поручил дипломатам по договоренности с лидерами стран-союзников готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих.

«Нам в Европе нужны общие сильные позиции, и это будет», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 октября ВСУ поразили важные объекты на территории РФ - нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы.