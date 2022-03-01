Украинская армия ликвидировала более 5700 российских военных: данные Генштаба ВСУ

Защищая свою землю, украинская армия уничтожила приблизительно 198 российских танков.

По состоянию на 1 марта украинские военные ликвидировали ориентировочно 5710 российских оккупантов, вторгшихся в Украину.

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Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных cил Украины.

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты — 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков ‒ 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО — 24;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.