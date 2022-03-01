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Украинская армия ликвидировала более 5700 российских военных: данные Генштаба ВСУ

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Украинская армия ликвидировала более 5700 российских военных: данные Генштаба ВСУ

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Защищая свою землю, украинская армия уничтожила приблизительно 198 российских танков.

По состоянию на 1 марта украинские военные ликвидировали ориентировочно 5710 российских оккупантов, вторгшихся в Украину.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных cил Украины.

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты — 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков ‒ 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО — 24;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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